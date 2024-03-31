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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 21:36, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 21:38
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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte bir telefonda görüştü.

Görüşme ile ilgili İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte'ye, Türkiye'nin yeni Genel Sekreter'den beklentilerini de ifade etti. Erdoğan, yeni Genel Sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak'ın birliğini güçlendirmesi ve NATO'nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak'ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye'nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi." denildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşme

Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Reisi görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Erdoğan görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.

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