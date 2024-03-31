Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasıyla başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel basın açıklaması yapıyor. Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bugün 81 ilimizde sandık başına giderek demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Var gücüyle bu partinin bayrağı dalgalansın diye emek veren aday adaylarına, kazansın kazanmasın tüm adaylarımıza, bu örgütün isimsiz kahramanlarına, parti binasını açanlara, broşür dağıtanlara, kapı çalanlara, bütün parti emekçilerine, CHP örgütüne teşekkür ediyorum.

Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar verdiler. Seçim sonuçları göstermiştirki bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi.

Bugün seçmen, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi.

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