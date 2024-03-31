Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: 6 milyon Ankaralı kazandı

Türkiye yerel seçim için sandık başına gitti.

Başkent Ankara'da 13 bin 253 sandıkta oy kullanıldı.

Oy sayımı sürerken yarışı önde götüren CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ilk açıklamasını yaptı.

Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Geçen seçimde de aynı şeyleri yapmışlardı. Hiç ders almayanlar vatanseverlere iftira atanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler.

Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı."