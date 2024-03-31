Erkan Baş'ın da aday olduğu Gebze'de kim önde?

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, işçi yoğunluklu Gebze'den aday olduğunu açıklayarak gündem olmuştu. Gebze'de sandıkların sayımı sürerken Erkan Baş, AK Parti ve İYİ Parti adaylarının ardından ilçede üçüncü sırada bulunuyor. AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz'ün yarışı önde götürdüğü ilçede Erkan Baş'ın oy oranı yüzde 14,92.

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