Datça'dan bağımsız aday olan Mesut Yar ne kadar oy aldı?

Aday adaylığı sürecinde CHP'den aday gösterilmediği Datça Belediyesi'nde bağımsız aday olan Mesut Yar'ın oy oranı da 31 Mart 2024 seçimlerinin merak edilenleri arasında.

Şehirlerdeki ve ilçelerdeki genel sandık sonuçlarıyla birlikte bazı bağımsız adayların bireysel performansı da merak konusu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net