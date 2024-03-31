Çeşme'de seçimin galibi Lal Denizli
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, CHP'den seçilerek Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 22:57, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 22:58
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu.
CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lal Denizli, sandıkların yüzde 70'inden fazlasının açıldığı ilçede yüzde 56,07 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 33,63'te kaldı.
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