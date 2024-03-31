Çeşme'de seçimin galibi Lal Denizli

CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lal Denizli, sandıkların yüzde 70'inden fazlasının açıldığı ilçede yüzde 56,07 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 33,63'te kaldı.

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