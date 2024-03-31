CHP, Amasya Belediyesi'ni 47 yıl sonra kazandı

Amasya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Turgay Sevindi kazandı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı ve kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 91,20'si açıldı.

CHP adayı Turgay Sevindi 24 bin 667 oy (Yüzde 41,96), AK Parti adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy (Yüzde 28,57), MHP adayı Bayram Çelik 13 bin 187 oy (Yüzde 22,43) aldı.

CHP, Amasya Belediye Başkanlığı son olarak 1977 yerel seçiminde kazanmıştı.

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Sevindi, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Halen avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Sevindi, evli ve 2 çocuk babası.

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