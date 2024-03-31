Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan

Türkiye'nin üç büyük ili Ankara, İstanbul ve İzmir'in toplam 94 ilçesi var. Üç şehrin büyükşehir belediyesi başkanlığı yarışında 38 bağımsız aday seçime girdi. Öyle ki, İstanbul'da seçime 22 parti girse de 27 bağımsız aday vardı. Ancak bu 94 belediyede seçim sonunda kazanan tek bir bağımsız aday var. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre başkanlığa ulaştığı hemen hemen kesinleşen Adem Ceylan.

Çamlıdere'de sandıkların yüzde 82.4'ü açılmış durumda. Ceylan oyların yüzde 51.4'ünü alarak farklı bir seçim galibiyeti elde etti. Ona en yakın aday, 2004'ten beri ilçenin belediye başkanlığını yürüten AK Partili aday Hazım Caner Can'ın aldığı oy ise yüzde 26.9.

Adem Ceylan, 1963 yılında Çamlıdere'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu da memleketinde okuyan Ceylan, lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memuriyet hayatına atıldı. İçişleri Bakanlığı'nda ve Ankara İl Özel İdaresi'nde de çalışan Ceylan, aslında AK Parti'den Çamlıdere belediye başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Fakat Hazım Caner Can aday gösterilince bağımsız aday olma kararı aldı.

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