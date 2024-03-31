DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş seçim sonuçlarına yönelik açıklamada "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 23:26, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 23:27
31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre İstanbul'da oy oranları şu şekilde oldu
CHP- İmamoğlu: Yüzde 50,5
Ak Parti- Kurum: Yüzde 40,7
YRP: Yüzde 2,05
Dem Parti: Yüzde 1,92
DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş seçim sonuçlarına yönelik açıklamada "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil." dedi. Danış ayrıca "Bizim seçmenlerimiz Erdoğan'ı cezalandırmak için CHP'ye oy verdi." dedi.