Komünist başkan umduğunu bulamadı
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstermesiyle gözlerin çevrildiği İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sürpriz çıkmadı. CHP'nin adayı Mesut Kösedağ seçimi açık ara önde götürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 23:34, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 23:35
Son iki dönemde önce ilçesi Ovacık'ta sonra Tunceli'de yerel seçimi kazanan Maçoğlu'nun hedefi bu kez CHP'nin kalelerinden Kadıköy'ü de almaktı.
CHP, ilçeyi Maçoğlu'na kaybedeceğine ihtimal vermese de muhalefet oylarının bölünmesinden endişeliydi.
Ancak henüz tamamlanmamış sonuçlara göre CHP'nin endişesi de Maçoğlu'nun umudu da karşılık bulmadı.
AA'nın verilerine göre 22:30 itibariyle Kadıköy'de açılan sandık oranı yüzde 22,05. Durum şöyle:
CHP: Yüzde 69,38
AKP: Yüzde 13,50
TKP: Yüzde 7,73.
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