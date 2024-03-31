Süper valinin oğlu Tokat'ta rakibine fark attı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımına geçildi. Tokat'ta 23:35 itibariyle sandıkların yaklaşık yüzde 89'si açıldı.

1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.

Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.

Yazıcıoğlu'nun aldığı oy yüzde 52,76. Rakibi AKP adayı Eyüp Eroğlu yüzde 29.75'da.

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