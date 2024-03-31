İYİ Parti: Genel Başkanımız Akşener yarın basın toplantısı düzenleyecek

Açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir." ifadesine de yer verildi.

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