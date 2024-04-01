Ayhan Bilgen Kars'ta 279 oy aldı

2019 yerel seçimlerinde HDP'nin adayı olarak Kars'ta belediye başkanı seçilen ve yerine kayyım atanan Ayhan Bilgen, bu seçimde 279 oy aldı.

Bağımsız aday olarak seçime giren Bilgen'in oy oranı son verilere göre (Saat: 00.00) yüzde 0,65.

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