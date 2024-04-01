Ayhan Bilgen Kars'ta 279 oy aldı
Kars'ta seçim sonuçları büyük oranda belli oldu. 2019 seçimlerinde HDP'den belediye başkanı seçilen Ayhan Bilgen, bu seçimde 279 oy aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 00:11, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:12
2019 yerel seçimlerinde HDP'nin adayı olarak Kars'ta belediye başkanı seçilen ve yerine kayyım atanan Ayhan Bilgen, bu seçimde 279 oy aldı.
Bağımsız aday olarak seçime giren Bilgen'in oy oranı son verilere göre (Saat: 00.00) yüzde 0,65.
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