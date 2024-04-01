CHP Ardahan'da 158 oyla kazandı, AK Parti itiraz etti

Ardahan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Faruk Demir, en yakın rakibi AKP adayı Yunus Baydar'dan 153 oy fazla aldı. AKP yönetimi tarafından Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz yapıldı.

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 46.5'ini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi.

CHP'li Demir'in 4 bin 513 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 360 seçmenin oyunu aldı. 153 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AKP'nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.

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