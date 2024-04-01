Doğu Perinçek partisinin seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçiminde partisinin elde ettiği sonuçları Ulusal Kanal canlı yayınında değerlendirdi.

Perinçek, partisinin Adana, Kahramanmaraş, Sivas ve Uşak'a bağlı mahallelerde muhtarlık seçimlerini kazandığını ve bunun partisinin başarıları olduğunu duyurdu.

"Türkiye'nin her yöresinden Vatan Partisi tabanda önemli başarılar kazandı" diyen Perinçek, "İktidar amacıyla halk hareketinin nüveleri oluşmakta. Halk hareketi AK Parti ve MHP'yi terk eden ama onların tabanını kucaklayan bir hareket olacaktır" diye konuştu.

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