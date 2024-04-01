Ordu'da AK Parti'li Güler yeniden seçildi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ordu'da AK Parti'li Güler yeniden seçildi

ORDU'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 11'inde AK Parti, 4'ünde CHP, 2'sinde MHP, 1'inde İYİ Parti ve 1'inde de Yeniden Refah Partisi seçimi kazandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 03:58, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 04:01
Yazdır
Ordu'da AK Parti'li Güler yeniden seçildi

ORDU'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 11'inde AK Parti, 4'ünde CHP, 2'sinde MHP, 1'inde İYİ Parti ve 1'inde de Yeniden Refah Partisi seçimi kazandı.

Ordu'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 39,85'ini alan AK Parti adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. İlçe belediye başkanlıklarında ise 11'inde AK Partili, 4'ünde CHP'li, 2'sinde MHP'li, 1'inde İYİ Partili ve 1'inde Yeniden Refah Partili aday, seçimi önde tamamlandı.

Akkuş'ta AK Partili İsa Demirci, Altınordu'da CHP'li Ulaş Tepe, Aybastı'da AK Partili İzzet Gündoğar, Çaybaşı'nda Yeniden Refah Partili Mesut Karayiğit, Çatalpınar'da AK Partili Ahmet Özay, Çamaş'ta CHP'li Leyla Çıtır, Fatsa'da AK Partili İbrahim Ethem Kibar, Gölköy'de AK Partili Fikri Uludağ, Gülyalı'da MHP'li Medet Sipahi, Gürgentepe'de CHP'li Cemil Coşkun, İkizce'de MHP'li Osman Kaygı, Kabadüz'de AK Parti'li Yener Kaya, Kabataş'ta CHP'li Bülent Güney, Korgan'da İYİ Partili Sait Korgan, Kumru'da AK Parti'li Yusuf Yalçuva, Mesudiye'de AK Parti'li Cengiz Koçyiğit, Perşembe'de AK Parti'li Cihat Albayrak, Ulubey'de AK Parti'li İsa Türkcan, Ünye'de AK Parti'li Hüseyin Tavlı seçimin galibi oldu.

'TÜM PARTİLER ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV VERDİLER'

Seçimleri AK Parti Ordu İl Başkanlığı binasında takip eden Hilmi Güler, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüm partilerin önemli bir sınav verdiğini belirten Güler, "Bugün demokrasimiz çok önemli bir sınavı başarı ile atlattı. Bu seçimde halkımızın kazandığını görüyoruz. Buradaki bütün çalışmalarımızı çok güzel bir organizasyon ile herhangi bir problem olmadan, demokrasilere yakışır şekilde başarı ile bitirdik. Halkımıza ve milletimize hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi seçimler demokrasinin şölenleridir. Burada da başta teşkilatımız olmak üzere halkımız ile birlikte tüm partiler çok önemli bir sınav verdiler. Neticede demokrasimiz kazanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarımızda hiç hızımızı kesmeden yoğun bir şekilde Ordu'muzun 19 ilçesi, 772 mahallesi ile birlikte çalışmalarımıza hiç hız kesmeden devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam" dedi.

'ORDU SINAVINI GEÇMİŞTİR'

Güler, bütün negatif etkenlere rağmen yükselmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Ordu'da bütün negatif etkenlere rağmen alçalmadan, yükselmeye devam edeceğiz. Buradaki en samimi çalışmaları, faaliyetleri ve aynı zamanda mücadeleyi örnek bir biçimde, ahlaki olarak da hiçbir taviz vermeden, etik kurallara tam anlamıyla uyarak bir erdemlik örneği vermiştir. Bundan da güç alarak şunu ifade edeceğiz ki, Ordu'muz burada kazanmıştır, halkımız kazanmıştır ve örnek çalışmalardan dolayı 'Cumhur İttifakı'mızın tüm mensuplarıyla, halkımızla, teşkilatımızla başarılı bir sınav vermiştir ve Ordu, burada sınavını geçmiştir" diye konuştu.

HİLMİ GÜLER KİMDİR

1949 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu'da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek; 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İGDAŞ 'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. 1996-1997 yıllarında Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü döneminde Bor ve Trona (Doğal Soda), Krom yatırımlarına ağırlık vererek yeni projeler başlattı.

AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu. MKYK Üyeliği ve AR-GE' den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti Milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60'ıncı hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra, TBMM AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu üyeliğine seçildi. Enerji arz güvenliği ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği başta olmak üzere uluslararası alanda AGİT bünyesinde görev yaptı. Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber