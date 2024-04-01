Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı

Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Öntürk 344 bin 765, CHP adayı Lütfü Savaş 340 bin 922 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,77 )

- Öntürk'ün öz geçmişi

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970'te 'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokulu Kırıkhan'da, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesinde tamamlayan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Öntürk, Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı, 24, 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekilliği ve ardından AK Parti İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Mehmet Öntürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, "Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Hatay'da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazandı. Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan il başkanlığı binasına gelerek partililerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu buluşmada Öntürk, kendini destekleyen vatandaşlara seslendi.

Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Öntürk, "Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık. Kıymetli dostlarım biliyorsunuz ki biz Cumhur ittifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldıkça sonuç itibariyle başardık. Bundan sonra görevimizin ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.