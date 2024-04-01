'Türkiye'nin demokratik olgunluğu çok önemli'

Özhaseki, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Vatandaşlık hakkımızı kullanıyoruz. Burada söylenebilecek en önemli şey, Türkiye'nin gelmiş olduğu demokratik olgunluk. Bu işin en önemli tarafı kavgasız, gürültüsüz bir seçim döneminin atlatılması. Türkiye'nin böyle bir demokratik olgunluğa erişmesi. Çünkü insanların siyasi tercihi başımızın üstünde. Bugün şöyle düşünülür, yarın farklı tercihlerde bulunulabilir. Bunlar hep saygıyla karşılanması gereken işler. Önemli olan iradelerini sandığa yansıtmaları."

'Çok yoğun katılım'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Yumaklı, seçimlerin her zaman Türkiye için 'demokrasi bayramı' olduğunu belirterek, "Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır" diye konuştu.