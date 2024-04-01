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Hatay'da seçimi kaybeden Lütfü Savaş'tan açıklama

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 07:20, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:16
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Hatay'da seçimi kaybeden Lütfü Savaş'tan açıklama

Partililerle İl Seçim Kuruluna gittikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Savaş, "sandıkta kazandıklarını, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemediklerini" belirtti.

Oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunan Savaş, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz." dedi.

Gazetecilerin "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" şeklindeki sorusuna Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var." diye yanıt verdi.

Savaş, 9 bin oy farkla önde olduklarını savunarak, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı." ifadelerini kullandı.

Geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Tabii mesela şimdi Altınözü'nde sandıkların yüzde 45'inin ne olduğu belirsiz, tutanak ortada yok, sandık ortada yok ve bekletildiğini düşünüyoruz yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? İstanbul bitti, Hatay bitmedi. Hatay'da iktidarın beklediği çok şeyler var. Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz ama Hatay'ın da hakkı bizim için çok önemli, kutsal. O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz."

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