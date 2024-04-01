İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Sandığın kadın galipleri
Sandığın kadın galipleri
Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark
Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark
AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu
AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark

AK Parti'nin beklentilerin altında oy aldığı İstanbul ve Ankara'da CHP'nin adayları yarıştan fark atarak çıktı. İzmir'de de beklendiği gibi CHP kazandı. İstanbul'da İyi Parti ve DEM Parti seçmeninin neredeyse blok halde Ekrem İmamoğlu'na yöneldiği görüldü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 07:38, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:24
Yazdır
Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark

AK Parti'nin beklentilerin altında oy aldığı İstanbul ve Ankara'da CHP'nin adayları yarıştan fark atarak çıktı. İzmir'de de beklendiği gibi CHP kazandı.

FARK 10 PUANI BULDU

İstanbul'da İyi Parti ve DEM Parti seçmeninin neredeyse blok halde Ekrem İmamoğlu'na yöneldiği görüldü. AK Parti İstanbul'da 2019 rakamlarının da altına geriledi. İyi Parti'nin oy oranı, bindelik dilimlerde kaldı. DEM Parti ise ancak yüzde 2 civarında oy aldı. DEM Parti (Yeşil Sol), 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde İstanbul'da yüzde 8'in üzerinde oy almıştı. DEM'in adayı Meral Daniş Beştaş'a verilen oylar bu kez yüzde 2 civarında kaldı. Bu durumda, DEM Parti'den yüzde 6, İyi Parti'den ise 14 Mayıs'ta aldığı yüzde 9'a yakın oyun neredeyse tamamı İmamoğlu'na gitmiş oldu. Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a 10 puan civarında fark attı.

13 PUAN KAYBEDİLDİ

Ankara'da ise AK Parti dahil tüm partiler Mansur Yavaş'ın kazanmasına kesin gözüyle bakıyordu. Beklentiler dahilinde Yavaş, en yakın rakibi AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a 20 puandan fazla fark attı. AK Parti 2019 seçimlerinde Ankara'da yüzde 47'den fazla oy almıştı. Dünkü seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35'lere geriledi. Mansur Yavaş ise, 2019'da yüzde 50 civarında aldığı oyunu yüzde 58'lere çıkardı.

CHP İZMİR'DE DÜŞÜŞTE

İzmir'de de beklendiği gibi ipi yine CHP göğüsledi. AK Parti'nin adayı Hamza Dağ, 2019'daki oy oranını korumasına rağmen, yarışı kazanamadı. CHP seçimi kazanmasına rağmen 2019'a göre 10 puan civarında oy kaybına uğradı.

ÇOĞUNLUK CHP'DE

İstanbul ve Ankara'da ilk gelen sonuçlara göre CHP meclis çoğunluğunu da elde etti. CHP; İstanbul'da ilçe belediyelerinin büyük bölümünü kazandı ve belediye meclisinde çoğunluğu elde etti. İstanbul'da aralarında AK Parti'nin kalesi olabilecek bazı ilçeleri CHP kazandı. Ankara'da da benzer bir durum yaşandı. İzmir'de ise AK Parti'nin yönettiği 4 ilçeden 3'ü CHP'ye geçti.

YÜCEL KAYAOĞLU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber