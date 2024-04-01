Sandığın kadın galipleri
Gaziantep'de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu yerini korudu.
31 Mart seçiminde değişik partilerden 261 kadın yarıştı.
Gaziantep'de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerini korurken 2019 seçimlerinde İstanbul Sancaktepe'de başkanlık koltuğuna oturan AK Partili Şeyma Döğücü, koltuğunu CHP'li Alper Yeğin'e devretti.
2019 yılında Ankara Akyurt Belediye Başkanı olarak seçilen AK Partili Hilal Ayık yerini korurken İzmir Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, yerini CHP'li Nasuh Coşkun'a devretti.
KOLTUKLARINI KORUDULAR
Eskişehir Mihalgazi'de Belediye Başkanı AK Partili Zeynep Akgün yerini korurken Samsun Ladik Belediye Başkanı AK Partili Nurhan Yapıcı Özel, koltuğunu Yeniden Refah Partisi'nden Adnan Topal'a devretti.
2019 seçimlerinde Bağımsız olarak seçimlere katılan Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti'den aday olarak yerini koruyan isimlerden oldu.
Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol yerini korudu.
İzmir Balçova'da CHP, isim değişikliğine giderek Onur Yiğit'i aday gösterdi. Böylelikle koltuklarını korumuş oldu.
Oğuzhan Ürüşan