Sandığın kadın galipleri

2019 seçimlerinde Bağımsız olarak seçimlere katılan Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti'den aday olarak yerini koruyan isimlerden oldu.

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