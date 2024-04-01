Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri Ramazan bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplara yatacak.



Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL olarak ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi, Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda tüm emeklilere eşit miktarda ödeniyor.



Emekli bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek. Ramazan Bayramı heyecanını yaşayan emekliler, ikramiye ödemelerini bu yıl dört gözle bekliyor.



İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vazife malullüğü ile 65 yaş aylığı alanlar yararlanabilecek.



HİSSELERİ ORANINDA ALACAK

Dul ve yetim maaşı alanlar, bayram ikramiyesini hisse oranları kadar alacak. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise yetim maaşı olarak yüzde 25 hisse oranında ödeme gerçekleştiriliyor.

Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda ödeme yüzde 75'e yükseliyor. Emekli bayram ikramiyeleri de bu hisse oranına göre yatırılacak.



Yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 1.500 lira, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 2 bin 250 TL ikramiye yatırılacak. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 750 lira ikramiye ödemesi yapılacak.



Emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 tutarındaki artışla 3 bin TL yapılmıştı. Bayram ikramiyesi ödemeleri şubelere gitmeden kontrol edilebilecek.



İkramiyeye hak kazananlar, e-Devlet üzerinden "Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak ikramiyenin durumunu sorgulayabiliyor.



Ayrıca maaşların yatırıldığı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden ikramiyelerin yatıp yatmadığı öğrenilebiliyor.



TAKVİM NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açıklanan takvime göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara yarın, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödeme gerçekleştirilecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödemelerinin tamamı aynı gün yatırılacak. 4B Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyelerini 5 Nisan'da alabilecek.

4C Emekli Sandığı kapsamından her ayın 1 ile 5'i arasında aylık olanların ödeme günü; 1 ve 2 olanların yarın(2 Nisan), 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyelerini ödenecek.



Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmış, ikramiyeler 1100 liradan 2 bin TL'ye çıkarılmıştı.



Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleşmişti.



BİRDEN FAZLA AYLIĞI OLANLAR

SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek.

Örneğin bir kişi hem kendi emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3 bin lira ikramiye alacak.



27.5 MİLYAR EK DESTEK

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı. Şu ana kadar 10 bayramda emekliye verilen ikramiye tutarı 166 milyar lira olarak gerçekleşti. Bin liralık artış emekli için ek 27.5 milyar liralık destek anlamına geliyor.

ÖNDER YILMAZ