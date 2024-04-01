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Bazıları büyük kaybetti: İYİP, DEVA, SAADET, GELECEK ve DP

Türkiye seçimini yaptı. Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. CHP ve YRP büyük sıçrama yaparken, genel seçimde Millet İttifakı ile Meclise giren partiler, büyük hezimet yaşadı

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 09:00, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 08:58
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Bazıları büyük kaybetti: İYİP, DEVA, SAADET, GELECEK ve DP

Türkiye 22 yılın ardından, şok sonuçların çıktığı bir seçim yaşadı. Sandıkların büyük çoğunluğu açılırken, kazananlar ve kaybedenler belli oldu. İç Anadolu'da özellikle Yozgat'ta AKP ile MHP'ye Yeniden Refah Partisi (YRP) büyük şok yaşattı. YRP Büyükşehirde yüzde 37 ile birinci parti olurken MHP yüzde 30, AKP yüzde 27'de kaldı.

MHP ise buna karşılık Türkiye genelinde 8 ilden zaferle çıktı. Devlet Bahçeli'nin partisi Kırklareli, Çankırı, Tokat, Osmaniye, Karaman, Gümüşhane, Erzincan ve Kars'ta belediye başkanlığını kazandı.

İTTİFAK YAPMAYANLAR NE YAPTI?

Öte yandan yerel seçimlerde İYİP, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti bu seçimlerin kaybedenleri olarak kayıtlara geçti. İYİP Türkiye'de yalnızca Nevşehir'i kazanırken Türkiye genelinde yüzde 3,4 oy alabildi. İYİP'in 2019'da oy oranı yüzde 7,2 olarak ölçülmüştü.

DEVA Partisi yüzde 0,20 oy alırken Saadet Partisi yüzde 0,9, Gelecek Partisi yüzde 0,07, Demokrat Parti yüzde 0,14 oy alabildi. Bu partilerin oylarının toplamı ise Yeniden Refah'ın aldığı yüzde 5,49'luk oy oranına ulaşmadı.

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