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Seçimler için adaylar 16,2 milyar TL harcadı

Yerel seçimler en çok baskı ve endüstriyel reklam sektörünü etkiledi. Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve FESPA Eurasia'nın verilerine göre, Türkiye'de belediye ve muhtar adayları seçim kampanyalarına toplam 500 milyon dolarlık (16,2 milyar TL) harcama yaptı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 09:11, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:16
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Seçimler için adaylar 16,2 milyar TL harcadı

Türkiye'de 31 Mart Yerel Seçimleri en çok baskı ve endüstriyel reklam sektörüne hareket kattı. Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve Avrasya'nın en büyük baskı fuarı FESPA Eurasia verilerine göre, sektörde yerel seçimler genel seçimlerin 3 katı hareket getirdi.

ARED ve FESPA Eurasia'nın sahip olduğu sektör verileri, Türkiye yerel seçimler özelinde sektörün nabzını sundu. 'Dönüşümü Hızlandırın' sloganıyla bu yıl 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrasya'nın en büyük fuarı FESPA Eurasia'ya göre yerel seçimler piyasayı hareketlendirdi.

FESPA Eurasia ve ARED verilerine göre genel seçimlerden farklı olarak yerel seçimler tabana yayıldığı ve aday sayısının fazla olması sebebiyle sektörü hareketlendirdi. Bu durum, sektördeki baskı hacminde dikkate değer bir artışa neden oldu. Genel seçimlere kıyasla, yerel seçimlerde baskı hacminde yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Örneğin, genel seçim döneminde 5 milyon metrekarelik bir baskı hacmi gerçekleşirken, yerel seçimlerde bu rakam 15 milyon metrekareye kadar çıktı.

Geri dönüşümlü malzeme kullanıldı

Yerel seçimlerde, özellikle tekstil malzemelere yapılan baskılar öne çıktı. Son dönemde, afişler ve bayraklar gibi geleneksel baskı malzemelerine tercih edilen tekstil baskılar, avantajlarıyla dikkat çekti. Tekstil malzemeler, doğal geri dönüşüm yetenekleri, çevre dostu olmaları, kullanım kolaylığı, hafiflik ve depolama avantajları gibi faydalar sundu.

Ayrıca, tekstil malzemelerin dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmaları tercih edilmelerini sağladı. Tekstil malzeme ile cephe giydirme de oldukça yoğun tercih edildi, doğru şekilde birleştirme yapılırsa ömrü de diğer malzemelere göre 2 katı daha uzun oldu.

Adaylar 1-10 milyon TL arasında harcadı

Seçim dönemlerinde baskı sektöründe hacim ve ciro açısından da artış yaşandı. Son yıllarda metrekare başına yapılan baskı ücretleri, önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde arttı. Bu durum, sektördeki baskı hacminde bir düşüşe neden olurken, yerel seçimlerin sektörü canlandırdığı gözlemlendi. Yerel seçimler diğer sektörlere göre baskı sektörüne yüzde 30 ek hareket getirdi.

Son dönemde branda ve folyoya göre tekstil baskı ve dijital mecraların payı arttı. Yerel seçimlerde en yoğun seçim propagandasının yapıldığı yerler genellikle büyükşehirlerde yaşandı. Ancak, dikkate değer bir rekabetin olduğu küçük şehirlerde de seçim çalışmaları yoğun bir şekilde yürütüldü.

Adaylık alanlarına göre tanıtım için 1 milyon ile 10 milyon arasında değişen rakamlar harcandı. Bu rakam da 5 yıl boyunca elde edecekleri maaş veya gelirin onda birine denk geldi. Türkiye'de belediye ve muhtar adaylıklarının sayısı hesaplandığında araçlar, baskılı ürünlere ek harcamalar ve tüm seçim kampanyaları düşünüldüğünde toplam 500 milyon dolarlık harcama yapıldığı tahmin ediliyor.

FESPA Eurasia Yönetim Kurulu Üyesi Levent Olcayto, "FESPA olarak yerel seçimlerin baskı sektörüne olan etkisini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki seçim sürecinin, baskı sektörü üzerindeki etkilerini analiz ederken bu alanda sektörü geliştirmeye de devam edeceğiz. FESPA Eurasia, bu yıl da sektöre yön veren ve trendleri belirleyen fuar olacak" dedi.

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