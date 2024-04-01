İzmir'in 25 ilçesine yeni başkan

İlçelerde seçimlerde ipi göğüsleyen yeni başkanlar ise şu şekilde oluştu:

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir'in 25 ilçesini, yeni belediye başkan adayları kazandı. Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Dikili'de CHP'li Adil Kırgöz, Karaburun'da CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, Menemen'de AK Parti'li Aydın Pehlivan, Seferihisar'da CHP'li İsmail Yetişkin ve Selçuk'ta CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel 5 yıllık görevlerine devam ederken, 25 ilçe yeni belediye başkanları tarafından yönetilecek.

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