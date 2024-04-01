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Seçim sonrası dolar ve altında son durum

Seçim sonrası piyasaların nasıl açılacağı merak ediliyordu. 1 Nisan 2024 tarihinde dolar ve altın yeni haftaya yükselişle başladı. Dolardaki yükseliş kısmi kalsa da 30 liradan fazla yükselen gram altın rekor tazeledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 10:47, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:47
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Seçim sonrası dolar ve altında son durum

Türkiye dün yerel seçimler nedeniyle sandık başına gitti. İktidar partisi sandıktan istediğini alamazken, ana muhalefet partisi CHP seçimden birinci parti olarak çıktı. Seçim sonrası dolar ve altının durumu merak konusu olurken, seçimden sonra piyasa ilk açılışını yaptı.

SEÇİM SONRASI DOLARDA SON DURUM

Yeni haftada dolardaki yükseliş kısmı kalsa da, altındaki yükseliş dikkat çekti. Geçtiğimiz haftayı 32,39'dan tamamlayan dolar, yeni haftaya yükselişle başlamadı. Dolar saat 09.40 itibarıyla 32,42 seviyesinden işlem görüyor.

SEÇİMİN ARDINDAN ALTIN REKOR KIRDI

Altın ise yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Geçen haftayı 2.327 liradan tamamlayan gram altın, 30 liradan fazla yükseldi. şu sıralar 2.358 liradan işlem gören gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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