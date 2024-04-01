31 Mart yerel seçimleri Türkiye genelinde sonuçlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'i CHP aldı.

CHP, çok uzun yıllar sonra ilk defa en yüksek oyu alan parti konumuna geldi. Bursa ve Balıkesir'i de Ak Parti'den aldı.

CHP'nin en yüksek oy aldığı illeri derledik.

İşte CHP'nin en yüksek oy aldığı iller.