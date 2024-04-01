YRP'nin en yüksek oy aldığı iller
Yeniden Refah Partisi ilk defa girdiği yerel seçimlerde 3. parti konumuna geldi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 11:08, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:17
31 Mart yerel seçimleri Türkiye genelinde sonuçlandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa ve Yozgat'ı Yeniden Refah Partisi aldı.
Yeniden Refah Partisi ilk defa girdiği yerel seçimlerde 3. parti konumuna yükseldi.
YRP'nin en yüksek oy aldığı illeri derledik.
İşte YRP'nin en yüksek oy aldığı iller.