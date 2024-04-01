DEM'in en yüksek oy aldığı iller

DEM Partisi Mersin Akdeniz Belediyesini alarak, batıda da belediye almış oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerini DEM Partisi aldı.

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