Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Bahçeli: "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır"

"Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur"

"Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır"