Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor

Hatay Büyükşehir'de AK Parti ile CHP arasında 4 bin oy farkı görünüyor. Geride olan CHP itirazlarını sürdürüyor.

31 Mart yerel seçimleri dün itibariyle yapıldı. Yerel yerel seçim sonuçlarına göre, 4 ilde itirazlar sürüyor.

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