Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
31 Mart yerel seçimleri dün itibariyle yapıldı. Yerel yerel seçim sonuçlarına göre, 4 ilde itirazlar sürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 13:37, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:41
31 Mart yerel seçimleri dün itibariyle yapıldı. Yerel yerel seçim sonuçlarına göre, 4 ilde itirazlar sürüyor.Hatay Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları
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