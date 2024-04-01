2019- 2024 yerel seçimleri arası partilerin aldığı oy oranları

Yerel seçimde 6 büyükşehir ve 23 il merkezinde belediye başkanlığı bir partiden diğerine geçti.

Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre en büyük geçiş AK Parti'den CHP'ye oldu. CHP, AK Parti'nin elinden 3 büyükşehir ve 8 il merkez belediyesini almayı başardı.

CHP, Cumhur İttifakı'nın ikinci büyük partisi MHP'den de 1 büyükşehir ve 3 il merkezini aldı.

Buna karşılık AK Parti, CHP'den Hatay Büyükşehir Belediyesini alırken MHP de Kırklareli'ni CHP'den aldı. Öte yandan iki ilde de oy farkı epey az ve tekrar sayımlar mevcut tabloyu değiştirebilir.

Cumhur İttifakı içinde de iki il AK Parti'den MHP'ye, iki il de MHP'den AK Parti'ye geçti.

AK Parti 2019'da ne kadar oy aldı, 2024'te ne kadar? 2019 yılında AK Parti Ankara'da yüzde 47 oy alırken, 2024 yılında aldığı oy oranı ise % yüzde 31,69'a geriledi.

AK Parti Şanlıurfa'da kan kaybetti

2019 yılında Şanlıurfa'da yüzde 60 oy alan AK Parti, 2024'te Şanlıurfa'da yüzde 33 oy alarak 2019'a oranla büyük bir oy kaybı yaşadı.

2019- 2024 yerel seçim sonuçları kıyaslamasına göre AK Parti'nin aldığı oy oranları

Ak Parti

İl 2024 Oy Yüzdesi 2019 Oy Yüzdesi Fark Iğdır %42.23 %0 %42.23 Adana %37.43 %0 %37.43 Hakkari %46.58 %33.25 %13.33 Kastamonu %36.15 %30.89 %5.26 Muğla %32.69 %28.42 %4.27 Isparta %41.95 %38.04 %3.92 Bayburt %39.08 %35.75 %3.33 Hatay %44.48 %42.75 %1.74 Edirne %42.49 %40.81 %1.68 Ardahan %43.51 %42.25 %1.26 Artvin %43.74 %43.24 %0.49 Tunceli %13.34 %14.06 %-0.72 Niğde %36.23 %37.13 %-0.91 Burdur %42.90 %43.95 %-1.05 Sinop %39.41 %40.49 %-1.08 Kırşehir %37.42 %38.67 %-1.24 İzmir %37.06 %38.66 %-1.60 Elazığ %38.19 %40.38 %-2.19 Çorum %40.55 %43.28 %-2.73 Aksaray %36.85 %40.47 %-3.62 Kütahya %27.71 %32.25 %-4.54 Yalova %40.35 %44.93 %-4.58 Zonguldak %37.60 %42.50 %-4.90 Bingöl %33.69 %38.60 %-4.91 Samsun %42.17 %47.37 %-5.20 Karabük %33.71 %38.96 %-5.25 Amasya %28.96 %34.21 %-5.26 Bitlis %38.23 %43.81 %-5.58 Antalya %40.03 %46.25 %-6.22 Düzce %40.22 %47.14 %-6.92 Çankırı %31.22 %38.24 %-7.01 Aydın %36.72 %43.74 %-7.02 Balıkesir %40.54 %47.74 %-7.20 Eskişehir %37.85 %45.12 %-7.27 Bilecik %34.54 %42.02 %-7.48 Tekirdağ %35.57 %43.83 %-8.26 Siirt %37.14 %46.01 %-8.87 İstanbul %39.59 %48.52 %-8.93 Muş %25.27 %34.76 %-9.49 Kocaeli %45.82 %55.50 %-9.68 Mardin %27.78 %38.53 %-10.74 Gümüşhane %38.20 %49.16 %-10.96 Afyonkarahisar %31.82 %42.96 %-11.13 Giresun %37.62 %48.84 %-11.22 Bursa %38.35 %49.63 %-11.27 Denizli %38.88 %50.57 %-11.69 Erzurum %50.42 %62.80 %-12.38 Trabzon %51.48 %64.61 %-13.12 Van %27.15 %40.51 %-13.37 Yozgat %26.81 %40.86 %-14.04 Şırnak %47.58 %61.72 %-14.14 Diyarbakır %16.83 %31.00 %-14.17 Karaman %24.05 %38.41 %-14.36 Uşak %24.31 %39.11 %-14.80 Gaziantep %38.83 %53.97 %-15.14 Ankara %31.69 %47.10 %-15.41 Bolu %28.84 %44.73 %-15.90 Batman %12.42 %28.55 %-16.13 Ordu %40.07 %56.95 %-16.88 Çanakkale %18.27 %35.34 %-17.07 Nevşehir %34.50 %51.58 %-17.07 Sakarya %47.19 %65.02 %-17.83 Rize %54.70 %72.71 %-18.01 Tokat %30.18 %48.80 %-18.62 Kırıkkale %23.17 %41.96 %-18.79 Malatya %48.97 %68.42 %-19.45 Kilis %27.28 %47.26 %-19.99 Sivas %29.18 %49.35 %-20.16 Konya %49.43 %70.52 %-21.08 Ağrı %33.70 %55.57 %-21.86 Kayseri %38.61 %63.37 %-24.76 Kahramanmaraş %42.41 %67.60 %-25.20 Adıyaman %27.43 %53.22 %-25.79 Şanlıurfa %33.64 %60.76 %-27.13

MHP

2019 -2024 yılları arası MHP oy oranları

MHP 2 ilde büyük şok yaşadı

MHP'nin 2019 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları ve 2024'te aldığı oy oranı kıyaslaması

2024 Yerel Seçimlerinde büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu'da ağır bir oy kaybı yaşadı.

2019 yılında MHP Kastamonu'da yüzde 49 oy alırken 2024 yılında yüzde 6 oy alarak büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

2019'da Manisa'da yüzde 52 oy oranına sahip olan MHP, 2024 yılında ise Manisa'dan yüzde 29 oy alarak, bir önceki seçime oranla yarı yarıya oy kaybına uğradı.

2019-2024 yerel seçimleri kıyaslamasında MHP ne kadar oy kaybetti

İl 2024 Oy Yüzdesi 2019 Oy Yüzdesi Fark Tokat %54.86 %28.02 %26.85 Yozgat %29.78 %15.65 %14.12 Çankırı %59.80 %46.99 %12.81 Bolu %12.13 %0 %12.13 Gümüşhane %41.62 %30.02 %11.60 Kars %36.20 %26.57 %9.63 Karaman %49.14 %39.57 %9.57 Sivas %11.21 %4.71 %6.50 Kırklareli %41.50 %36.94 %4.56 Uşak %12.60 %10.76 %1.84 Bartın %36.61 %35.76 %0.86 Niğde %19.03 %18.57 %0.45 Erzincan %40.45 %42.36 %-1.91 Kırıkkale %19.15 %23.58 %-4.43 Afyonkarahisar %10.87 %16.27 %-5.40 Kilis %23.74 %32.58 %-8.83 Kütahya %29.25 %38.68 %-9.43 Mersin %31.04 %40.98 %-9.94 Aksaray %28.72 %39.22 %-10.50 Karabük %26.28 %39.83 %-13.54 Osmaniye %39.80 %54.47 %-14.67 Düzce %4.09 %21.75 %-17.66 Bayburt %37.88 %56.49 %-18.61 Isparta %10.11 %30.80 %-20.69 Manisa %29.76 %52.75 %-22.99 Elazığ %10.92 %34.46 %-23.54 Amasya %22.91 %47.28 %-24.37 Nevşehir %6.25 %34.33 %-28.08 Kastamonu %6.90 %49.29 %-42.39

CHP

CHP'nin 2019 ile 2024 yılları arasında yerel seçimlerdeki oy oranları şu şekilde

20 yıl Sonra Adıyaman'da yerel seçimde zafer kazanan Cumhuriyet Halk Partisi 2019'da bu ilde yüzde 6 oy alırken 2024 yılında ise yüzde 49 oy alarak Adıyaman'da rekor bir oy aldı.

2019 yılında Çanakkale'de yüzde 60 oy alan CHP, 2024 yılında ise bu ilde büyük bir oy kaybı yaşadı. CHP, 2024 yılı yerel seçimlerde Çanakkale'de yüzde 39 oranında oy aldı.

İl 2024 Oy Yüzdesi 2019 Oy Yüzdesi Fark Manisa %57.22 %0 %57.22 Balıkesir %51.10 %0 %51.10 Afyonkarahisar %50.73 %0 %50.73 Kırıkkale %49.90 %0 %49.90 Adıyaman %49.74 %0 %49.74 Denizli %48.12 %0 %48.12 Kilis %41.98 %0 %41.98 Kastamonu %48.99 %18.16 %30.83 Uşak %40.89 %10.39 %30.51 Kocaeli %28.95 %0 %28.95 Trabzon %28.44 %0 %28.44 Gaziantep %28.12 %0 %28.12 Samsun %27.01 %0 %27.01 Bartın %51.29 %25.44 %25.85 Amasya %42.84 %17.25 %25.60 Osmaniye %21.80 %0 %21.80 Isparta %21.11 %0 %21.11 Kırklareli %40.71 %21.11 %19.60 Muğla %54.99 %36.02 %18.97 Elazığ %16.49 %0 %16.49 Sakarya %16.46 %0 %16.46 Zonguldak %54.52 %39.19 %15.33 Mersin %59.52 %45.09 %14.43 Kayseri %14.33 %0 %14.33 Malatya %37.28 %23.25 %14.02 Düzce %13.37 %0 %13.37 Konya %12.77 %0 %12.77 Tunceli %33.33 %20.59 %12.75 Karabük %11.09 %0 %11.09 Niğde %25.59 %14.61 %10.98 Ankara %60.38 %50.92 %9.47 Tokat %9.36 %0 %9.36 Kırşehir %52.86 %44.79 %8.08 Aksaray %7.79 %0 %7.79 Giresun %54.56 %48.39 %6.17 Gümüşhane %13.36 %7.55 %5.81 Erzurum %6.52 %2.44 %4.08 Kütahya %29.69 %25.62 %4.08 Nevşehir %3.24 %0 %3.24 Bayburt %4.33 %1.70 %2.62 İstanbul %51.14 %48.79 %2.35 Şırnak %4.03 %1.88 %2.16 Yozgat %2.13 %0 %2.13 Karaman %18.02 %16.19 %1.83 Edirne %46.67 %44.87 %1.80 Diyarbakır %3.49 %1.84 %1.66 Şanlıurfa %1.51 %0 %1.51 Bingöl %2.35 %1.17 %1.18 Ordu %16.58 %15.47 %1.11 Sivas %8.54 %7.69 %0.86 Van %2.69 %1.90 %0.79 Bitlis %2.06 %1.35 %0.71 Muş %1.53 %0.84 %0.69 Mardin %2.50 %1.83 %0.67 Ağrı %2.57 %1.92 %0.65 Bursa %47.62 %46.99 %0.63 Iğdır %2.88 %2.29 %0.60 Yalova %46.39 %45.91 %0.48 Batman %1.80 %1.42 %0.39 Çorum %36.98 %36.73 %0.25 Bolu %52.79 %52.71 %0.09 Siirt %1.91 %1.94 %-0.02 Tekirdağ %50.26 %51.17 %-0.91 Hakkari %1.43 %2.56 %-1.13 Eskişehir %51.00 %52.28 %-1.28 Rize %12.14 %13.56 %-1.42 Bilecik %48.88 %50.64 %-1.76 Antalya %48.64 %50.62 %-1.98 Erzincan %21.08 %23.08 %-2.01 Çankırı %2.69 %4.70 %-2.01 Aydın %50.53 %53.94 %-3.41 Kars %17.24 %22.15 %-4.91 Artvin %45.22 %50.96 %-5.74 Ardahan %45.06 %51.00 %-5.94 Burdur %46.28 %53.14 %-6.86 Adana %46.56 %53.63 %-7.07 Sinop %49.36 %56.63 %-7.27 İzmir %48.96 %58.08 %-9.12 Hatay %43.98 %55.17 %-11.18 Kahramanmaraş %15.22 %27.28 %-12.07 Çanakkale %39.70 %60.66 %-20.96

2019- 2024 yılları arasınde DEM parti oy oranları

2024 yılında sürpriz çıkış yaparak birçok ilde başarı elde eden Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa'da rekor oy ile yüzde 38 oy alarak Şanlıurfa'da BŞB seçimlerini kazandı, DEM ise Şanlıurfa'da yüzde 21 oy alarak 3.sırada yer aldı.

2019 yılı yerel seçimlerinde Hakkari'de yüzde 59 olan DEM parti 2024 yılı yerel seçimlerinde yüzde 48 oy aldı.

2019 yılında Bingöl'de yüzde 30 oy alan Dem parti, 2024 yılında ise yüzde 25 oy aldı,

DEM parti Ankara, İstabul ve İzmir gibi büyükşehirlerde istediği oy oranlarına ulaşamadı.

İYİ PARTİ Manisa ve Afyon'da dibi gördü/p>

2019 yılında Millet İttifakı ile seçimlere giren İYİ Parti 2024 yılında yerel seçimlerine ise hür ve müstakil katılma kararı aldı.

İYİ Parti 2024 yılı yerel seçimlerinde Afyon ve Manisa illerinde aldığı oy oranları ile ağır bir yenilgiye uğradı

2019 yerel seçimlerinde Manisa'da yüzde 38 oy alan İYİ parti 2024 yılında ise bu ilde yüzde 4 oy alarak ağır bir yenilgiye uğradı. 2019 yerel seçimlerinde Afyon'da yüzde 39 oy alan İYİ parti 2024 yılında bu ilde yüzde 1 oy alarak tarihi bir yenilgiye imza attı.

2019-2024 yılları arası İYİ parti oy oranları