YSK, Samsun Büyükşehir seçimlerinin kesin sonucunu açıkladı

Samsun'da 1 milyon 39 bin 463 seçmen, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 656 sandıkta oy kullanma hakkına sahipti. YSK'nın resmi sonuçlarına göre bu seçimlerde 1 milyon 39 bin 463 seçmenden 833 bin 690'ı sandık başına gitti. İtiraz edilmeden geçerli sayılan oy pusulaların sayısı 776 bin 230 olarak açıklanırken, İtiraz üzerine geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaların sayısı ise 7 bin 819 oldu. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulaların toplamı da 49 bin 641 olarak kayıtlara geçti.

Halit Doğan, 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak başkan seçildi

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri'nde 21'i partilerden 2'si bağımsız olmak üzere toplam 23 isim yarıştı. İl Seçim Kurulu'nun resmi sonuçlarına göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'nin adayı Halit Doğan 330 bin 636 oyla kazandı. Ayrıca seçime parti çatısı altında giren adaylardan İYİ Parti Adayı Nilay Tüfekçi 110 bin 692 oy, Memleket Partisi Adayı Seyit Ahmet Koçak 2 bin 119 oy, Anavatan Partisi Adayı İbrahim Günal 85 oy, DSP Adayı Mustafa Arlı bin 293 oy, YRF Adayı Adem Güney 98 bin 280 oy, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Adayı İnci Aydın bin 88 oy, TKP Adayı İsa Şahin 839 oy, Zafer Partisi Adayı Bozkurt Oğuz Sınar 11 bin 664 oy, HKP Adayı Reycan Cantaş Çakır 528 oy, TKH Adayı Mehmet Göktepe318 oy, BTP Adayı Lisan Yolay 2 bin 164 oy, Gelecek Partisi Adayı Mustafa Yeşilyurt bin 503 oy, Yeni Türkiye Partisi Adayı bin 453 oy, CHP Adayı Cevat Öncü 211 bin 756 oy, Hür Dava Partisi Adayı Kenan Çil bin 261 oy, Halk ve Özgürlükler Partisi Adayı 453 oy, Demokrat Parti Adayı Timuçin Ük bin 221 oy, Millet Partisi Adayı Şahin Çetin 792 oy, Demokrasi ve Atılım Partisi Adayı Kebire Biber Türk 2 bin 3 oy ve Vatan Partisi Adayı Haydar Çolak ise bin 12 oy aldı.

Seçime bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olarak katılan Ümit Hekim 601 oy alırken, Mustafa Dirim ise bin 568 oyda kaldı.