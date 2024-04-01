AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın yapılacak
AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın yapılacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 14:14, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:23
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. MYK toplantısında yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Toplantıda önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.
MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.