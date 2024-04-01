Bakanlıktan, bayram öncesi maaş işlemleri hakkında duyuru
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan 2024 tarihi saat 15.30'a kadar tamamlanmasını istedi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 14:38, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:46
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan 2024 tarihinde Pazartesi günü 15.30'a kadar tamamlatılmasını talep etti.
İlgili kamu idarelerince aktarılan maaş ücretleri her ay olduğu gibi 15 Nisan 2024 tarihinde hesaplara aktarılacaktır.
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