Sarkıttığı çarşafla inmeye çalışan hırsızlık şüphelisi düşerek öldü

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan, bayram öncesi maaş işlemleri hakkında duyuru
Bakanlıktan, bayram öncesi maaş işlemleri hakkında duyuru
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
Ekonomistlere göre mart ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre mart ayı enflasyonu ne olacak?
YSK Başkanı Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı
YSK Başkanı Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Seçim sonrası dolar ve altında son durum
Seçim sonrası dolar ve altında son durum
Bazıları büyük kaybetti: İYİP, DEVA, SAADET, GELECEK ve DP
Bazıları büyük kaybetti: İYİP, DEVA, SAADET, GELECEK ve DP
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Sandığın kadın galipleri
Sandığın kadın galipleri
Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark
Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark
AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu
AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sarkıttığı çarşafla inmeye çalışan hırsızlık şüphelisi düşerek öldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 15:17, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:18
Yazdır
Sarkıttığı çarşafla inmeye çalışan hırsızlık şüphelisi düşerek öldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesinin ardından "yerinde dönüşüm" kararı alındığı için Mahfesığmaz Mahallesi'nde kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmana giren Uğur Can K. (36), iddiaya göre eşya bulunan 7. kattaki dairede hırsızlık yaptı.

Sonrasında alt kattaki ikamete girmek için balkona çarşaf sarkıtan şüpheli, inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Can K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uğur Can K'nin yanında ziynet eşyası bulunduğu, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber