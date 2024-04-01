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Moloz kaldırma çalışmaları sırasında göçük: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında çöken istinat duvarının enkazının altında kalan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 15:50, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:19
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GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.

Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Yılmaz'ın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu işçinin cansız bedenine ulaştı.

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