Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?

31 Mart yerel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de yapılan oylama sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rahmi Metin, oy oranlarının %54.7'sini alarak belediye başkanlığına seçildi. Yeniden Refah Partisi adayı Cemil Çolak %17.75 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Necati Topaloğlu %12.14 oy oranıyla üçüncü oldu. İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin adayları ise sırasıyla %6.44, %2.84, %2.25, %2.12 ve %0.42 oy oranlarına ulaştılar. AK Parti adayı Rahmi Metin, resmi olmayan sonuçlara göre büyük bir farkla seçimi kazanarak Rize merkez belediye başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre, CHP adayı Ferdi Zeyrek %57.2 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP adayı Cengiz Ergün %29.73 oy oranıyla ikinci oldu. İYİ Parti adayı Gürhan Özcan %4.91 oy oranıyla üçüncü sırayı alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Hatice Nur Germir %3.52 oy oranıyla dördüncü oldu. Zafer Partisi'nin adayı Gökhan Parlak ise %1.01 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre Manisa ilinde belediye başkanlığı seçimini CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Cevdet Konak, %40.21 oy oranıyla birinci oldu. CHP adayı Ali Mustafa Çelik %33.33 oy oranıyla ikinci sırayı alırken, AK Parti adayı Erkan Eroğlu %13.33 oy oranıyla üçüncü oldu. Bağımsız aday Hüseyin Aygün %7.63 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin adayları ise sırasıyla %0.91 ve %0.67 oy oranlarına ulaştılar. DEM Parti adayı Cevdet Konak, resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye ilindeyapılan belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre, MHP adayı İbrahim Çenet %39.77 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca %23.69 oy oranıyla ikinci oldu. CHP adayı Serkan Karayiğit %21.78 oy oranıyla üçüncü sırayı aldı. DP adayı Haydar Aktürk %3.9 oy oranıyla dördüncü sırada yer alırken, Zafer Partisi'nin adayı Ahmet Atakan Ertuğ %3.01 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. DEM Parti adayı Ziver Gümüş %2.59 oy oranıyla altıncı, Saadet Partisi adayı Ahmet Kılıç %1.33 oy oranıyla yedinci ve HÜDA PAR adayı İsmail Kutlu %1.09 oy oranıyla sekizinci oldu. Bu sonuçlara göre Osmaniye ilinde belediye başkanlığı seçimini MHP adayı İbrahim Çenet kazandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in memlketi olan ,Kocaeli ili belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın %45.81 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. CHP adayı Atasoy Bilgin %28.94 oy oranıyla ikinci oldu. Yeniden Refah Partisi adayı Doğan Aydal %7.59 oy oranıyla üçüncü sırayı aldı. İYİ Parti adayı Gençay Yıldıztekin %5.02 oy oranıyla dördüncü sırada yer alırken, Zafer Partisi'nin adayı Nermin Tol %3.44 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. DEM Parti adayı Hasan Özgüneş %3.26 oy oranıyla altıncı, Saadet Partisi adayı Nurettin Çelik %2.01 oy oranıyla yedinci oldu. Bu sonuçlara göre Kocaeli ilinde belediye başkanlığı seçimini AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.

Ekrem İmamoğlu'nun memleketi olan Trabzon ili belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Ahmet Metin Genç %51.48 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. CHP adayı Hasan Süha Saral %28.43 oy oranıyla ikinci oldu. Yeniden Refah Partisi adayı Lokman Öztürk %9.13 oy oranıyla üçüncü sırayı aldı. İYİ Parti adayı Muhammet Erkan %4.23 oy oranıyla dördüncü sırada yer alırken, Saadet Partisi'nin adayı Recep Yakuphan %2.38 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Zafer Partisi adayı Ferhat Tüysüz ise %1.63 oy oranıyla altıncı sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre Trabzon ilinde belediye başkanlığı seçimini AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi olan Beypazarı ilçesinde CHP adayı Özer Kasap yüzde 48,53 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.