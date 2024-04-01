Burdur'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı
Burdur'un merkeze bağlı Çatağıl köyünde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 16:18, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:19
Köy muhtarlığını kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyenler arasında dün çıkan tartışma, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
İki grup arasında köy çıkışında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önemli aldı.