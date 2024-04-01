Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

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