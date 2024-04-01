Beyoğlu'nda İETT otobüsünün kaldırıma çıktığı kazada 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda, İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 17:51, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:50
Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.