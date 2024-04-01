Adana'da balkona inmeye çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesinin ardından "yerinde dönüşüm" kararı alındığı için Mahfesığmaz Mahallesi'nde kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmana giren Uğur Can K. (36), iddiaya göre eşya bulunan 7. kattaki dairede hırsızlık yaptı.

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