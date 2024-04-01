Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya paylaşımında memurların bayram öncesinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını gidermesi için maaşların ayın 15'inde ödenmesi gerektiğini belirtti

Önder Kahveci'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDENMELİ

"Mübarek Ramazan ayının sonrasında coşkuyla yaşayacağımız Ramazan Bayramına yaklaşmış bulunuyoruz.

Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin harcamalarının arttığı, alışverişlerin yapıldığı, harçlıkların verildiği, çocukların mutlu edildiği özel günlerimizdir.

Memurlarımızın bayram günlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ayın 15'inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır.

Milyonlarca memur bayram öncesinde maaşlarını alarak bayramı huzur içinde idrak etmeyi beklemektedir.

Yetkililerimiz kamu çalışanlarımızın maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğine dair bir karar alarak bu beklentiyi karşılamalıdır"