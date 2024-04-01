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Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi

Türkiye genelindeki, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin, yaklaşık 9 milyonu deprem bölgesinde sandık başına gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 19:55, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:52
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Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde seçmenler, yeni yerel yöneticilerini seçti.

Seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti yönetimindeki Adıyaman'da CHP'nin, AK Parti yönetimindeki Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı kazandı.

CHP yönetimindeki Hatay'da AK Parti'nin, AK Parti yönetimindeki Kilis'te ise CHP'nin adayı ipi göğüsledi.

Adıyaman'da CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk, Kilis'te CHP'nin adayı Hakan Bilecen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını yine CHP'nin adayı Zeydan Karalar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yine AK Parti'nin adayı Fatma Şahin kazandı.

AK Parti'nin yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Elazığ Belediye Başkanlığı yine AK Parti'de kaldı. AK Parti'nin adayları, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Malatya'da Sami Er, Elazığ'da Şahin Şerifoğulları belediye başkanı seçildi.

Depremden etkilenen illerden, MHP yönetimindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı da el değiştirmedi. Seçimi MHP'nin adayı İbrahim Çenet kazandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Serra Bucak Küçük de belediye başkanı seçildi.

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