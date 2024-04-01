Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 20:25, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:26
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında duyurusu yapılan Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarındaki 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yapıldı.
2 bin 197 yönetici kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesindeki görevlendirmeler, Valiliklerce yapılacak.
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