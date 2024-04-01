Bursa'da yangın: Otobüsler alev alev yandı

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

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