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'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
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'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Kurtulmuş, "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 22:04, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:51
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'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'

Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meclis'teki iftar programında TBMM personeli ile bir araya gelen Kurtulmuş, "Demokraside milletin iradesinin üstünde hiçbir söz geçerli değildir. Türkiye dünyada bedeli en ağır şekilde ödenmiş demokrasiye sahip olan bir ülkedir." dedi.

Türk demokrasisinin dünyadaki bütün örneklerinden güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Dün gerçekleştirilen yerel seçimleriyle ilgili de millet sözünü söylemiş, olgun bir demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları hemen hemen Türkiye'nin her yerinde problemsiz bir şekilde yansımış, milletimiz tercihini yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Milletimiz 5 yıllık süre için kendisin yönetecek olan yerel yöneticilerini seçmiş, kendilerine belediye hizmetlerinin gelmesi için kararını vermiştir. Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri..." diye konuştu.

Seçim sonuçlarının herkes tarafından kabul edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu büyük olgunluğu dolayısıyla siyasi partilerimize bir kere daha teşekkürlerimizi ifade ediyorum." dedi.

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