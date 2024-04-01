Yağız Kaan Erdoğmuş, 12 yaşında 'büyükusta' ünvanını aldı

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak GM ünvanını elde etti.

Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasındaki en genç GM oldu.

Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün), dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde ise 4. sırada yer aldı.

ABD'li Abhimanyu Mishra'nın (12 yıl 4 ay 25 gün) rekoru elinde tuttuğu listenin ikinci sırasında Ukrayna'dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), üçüncü sırasında da Hindistan'dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) bulunuyor.

Yağız Kaan ile beraber Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya yükseldi.

"Satrancın Türk yıldızları bizi gururlandırmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Yağız Kaan Erdoğmuş'u bu müthiş performansından dolayı kutluyorum. Satrancın Türk yıldızları bizi gururlandırmaya devam ediyor. Altyapıdan gelen gençlerle geleceğe daha güvenle ve gururla bakıyoruz. Türkiye genç ustalarıyla dünya satrancına damga vurmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.