Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 05:00, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 05:02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 03:29'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.