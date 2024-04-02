'Sıfır Atık Projesi' ile ilgili genelge Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge şöyle:

"Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak gayesiyle sıfır atık çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sisteminin 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması gerekmekte olup bu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde sıfır atık sistemi ile ilgili eksiklikler giderilecek, gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak, yükümlülüklerini yerine getirmek